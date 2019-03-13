В Сочи создадут рабочие группы для решения проблем жильцов подлежащих сносу самостроев

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Сочи для решения проблем собственников незаконно построенных домов, подлежащих сносу, сформируют рабочие группы. Об этом сообщил в среду журналистам после встречи с жильцами самостроев глава города Анатолий Пахомов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. Часть самостроев ранее была узаконена, а по новому решению судов подлежит сносу.

"Мы договорились: будут рабочие группы, этих людей будет 20-30. Мы надеемся, что в этих рабочих группах будут и юристы в том числе, которые будут предлагать, как же выйти из этой ситуации. Я или мои заместители обязательно будем принимать участие в этих рабочих группах. И, по всей вероятности, нужна будет инициатива по изменению законодательства, чтобы все-таки в законном порядке найти пути решения для этих людей", - сказал он, уточнив, что в работе групп примут участие и общественники.

По словам Пахомова, вопрос самостроев "в любом случае будет находиться только в плоскости правового решения". "Мы можем привлечь к этой работе и наших депутатов Госдумы. Чтобы это получилось, предложение должно прийти от тех, кто сегодня нуждается в этом", - уточнил он.

SOS от жильцов

В ходе встречи речь шла о домах и жилых комплексах в Сочи, которые ранее были узаконены, а теперь мэрия через суд пытается их снести.

В частности, в 2016 году администрация города выдала разрешение на строительство комплекса "Арт Лайт Сити" - шести трехэтажных зданий, по факту же было возведено восемь пятиэтажек, застройщик пытался узаконить их через Адлерский районный суд в 2017 году. Суд решил сохранить объект в измененном виде, но решение было вынесено без представителя администрации, в связи с чем власти подали апелляцию в Краснодарский краевой суд, который в октябре 2018 года отменил решение Адлерского. Также в феврале 2019 года администрация города подала иск об изъятии земельного участка и о сносе зданий комплекса, сейчас там действуют обеспечительные меры, жители не могут попасть в квартиры.

Как отметила в ходе встречи активист, адвокат, представляющий интересы собственников гостиничного комплекса "Арт Лайт Сити" Галина Волошенко, гостиничный комплекс ранее был узаконен и поставлен на регистрационный учет, все апартаменты уже реализованы. "Комплекс обязывают снести, потому что эксперт, делавший экспертизу, не имел должной лицензии. При этом апелляция подана спустя почти год. Люди уже купили жилье, сделали ремонт и живут, там все коммуникации есть", - уточнила она.

Как сообщили ТАСС в администрации города, три многоквартирных 14-этажных дома на улице Белорусской в Сочи, на крыше которых ранее собственники жилья, пытаясь привлечь внимание к дому, написали SOS, признаны судом самовольными постройками и подлежат сносу. В 2018 году этот дом также был признан судом законным. По данным мэрии города, объекты по улице Белорусской возведены с нарушением градостроительных и строительных норм, а "при вышеуказанных нарушениях, отсутствуют какие-либо гарантии безопасности возведенных объектов, тем самым создана угроза жизни и здоровью неопределенному кругу лиц, которые будут проживать в данных многоквартирных домах".

Как сообщил в ходе встречи адвокат, представляющий интересы собственников дома по улице Белорусской, Михаил Школьник, права на дом были зарегистрированы, более 100 человек купили квартиры. "Через год администрация просит пересмотреть Адлерский суд это решение по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, что дом находится в водоохранной зоне. Я проанализировал данные по Сочи и увидел, что огромное число зданий находятся в водоохранной зоне по выданным мэрией разрешением на строительство", - сказал он.

Решения о сносе

В 2016 году суды на Кубани вынесли 144 решения о принудительном сносе незаконно возведенных объектов на территории региона.

В 2006 году в реестре самостроев было зафиксировано 7416 объектов, в период с 2016 по 2018 годы этот показатель не превышал 1700.

Как сообщалось ранее, специалисты приступили к сносу 54 объектов строительства в Сочи, которые признаны судами незаконными постройками. Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявлял, что министерство следит за ситуацией со сносом самовольных построек в Краснодарском крае. По его словам, власти должны максимально включиться в решение вопросов и не допустить, чтобы люди остались без жилья.