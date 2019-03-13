Финалисты "Лидеров России" ждут от конкурса новых контактов, идей и встреч с наставниками

СОЧИ, 13 марта. /Корр. ТАСС Марина Шеина/. Финалисты второго конкурса "Лидеры России", приехавшие в Сочи из 60 регионов страны, ждут от него новых знакомств, знаний, идей и личного общения с наставниками. Собеседники ТАСС рассказали, что на конкурсе управленцев есть некий особый дух, который делает его участников командой, способной изменить жизнь в России к лучшему.

Как отмечают финалисты, несмотря на жесткую конкуренцию, на "Лидерах России" собрались люди, "метрики которых совпадают".

"Особый дух, действительно, есть, он командный. Для меня "Лидеры России" - это в меньшей степени соревнование, это попытка вместе что-то сделать, вместе подумать, как сделать страну лучше", - поделился руководитель компании "ГАЛС-Девелопмент" Михаил Попов из Ростова-на-Дону.

Руководителю департамента культуры Нижнего Новгорода Роману Беагону интересен и важен каждый приехавший в Сочи участник. "Ведь здесь куда ни пойдешь, в каждую единицу времени какая-то возможность открывается, каждый - лидер и может прочитать часовую лекцию по своей теме... Особый подъем, воодушевление, настрой, у нас и правда есть", - добавил собеседник агентства.

Ожидания финалистов

По словам Александра Ломакина из Читы, который работает программным директором пространства коллективной работы "Точка кипения", известная теория шести рукопожатий устарела, и на любого человека можно выйти уже через трех людей. "Главное - иметь хорошие контакты, и чем у тебя их больше, тем лучше... Собственно, и мы приехали сюда прежде всего за контактами, за общением, коммуникацией, эта база знакомств, которая потенциально может быть полезна уже сегодня, буквально в эти дни и на ближайшие 5-10 лет", - сказал он.

Гендиректор компании "Финэкспертиза-Сеть" Ильгиз Баймуратов из Уфы намерен стать победителем и получить в наставники кого-нибудь из руководства госкорпораций.

"Одна из причин, почему я здесь - можно с очень интересными людьми повстречаться, познакомиться, эти отношения из профессиональных в рамках конкурса потом в дружеские переходят, а это очень важный момент... Что касается образовательного гранта, который дают финалистам (его размер составляет 1 млн рублей - прим. ТАСС), хотелось бы с его помощью получить знания в области искусственного интеллекта и больших данных, моя идея - потом на базе нашего учебного центра провести курсы по этим темам", - поделился Баймуратов.

Врач-онколог из Казани Владимир Жаворонков на конкурсе планирует доказать, что медики по компетенциям не уступают бизнесменам и работникам сферы IT. "По мере того как шел конкурс, росла моя спортивная злость, и захотелось это доказать. Мне также важно посмотреть, на каком уровне мы находимся, что необходимо улучшать", - объяснил он.

Живем не в регионе, а в России

Финалисты "Лидеров России" отмечают, что к ним неприменима фраза "вырваться в Москву". "Здесь 300 человек, они прошли серьезный отбор, здесь априори успешные люди. Если вы спросите их, то убедитесь, что людей, которые кардинально нуждаются в смене работы, здесь немного. Это, скорее, обратная история, когда работодатель идет за успешным профессионалом", - считает финалист конкурса Кристина Волконицкая из Красноярска, которая сейчас руководит Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Большинство управленцев, приехавших в Сочи, успели пожить и поработать во многих городах России. По их словам, ради интересного проекта они готовы поехать и в Сибирь, и на Дальний Восток. "Мне интересно принять участие в масштабном проекте, в новом, интересном для меня направлении, и неважно, где это будет территориально. Есть вообще желание страну посмотреть, я сейчас езжу больше по центральной части России, но могу и в Сибирь", - сообщил Александр Зотов из Волгограда, представитель компании "Бюджетные и финансовые технологии".

Евгений Торгашин из Владивостока за свою жизнь сменил десяток российских городов и считает, что реализовать себя можно везде. "Я не стремлюсь на Запад, в Москву, Санкт-Петербург, я себя вполне комфортно чувствую сейчас во Владивостоке и Хабаровске. Я в Анадыре жил, Магадане, Петропавловске-Камчатском, на Южных Курилах... А здесь я хочу попробовать себя в этом соревновательном процессе, выяснить, насколько я вписываюсь в современные стандарты менеджера", - отметил он.

"Добавленная стоимость" от наставника

Число наставников "Лидеров России" в этом году увеличилось более чем в полтора раза, до 93 человек. Большинство опрошенных ТАСС финалистов конкурса хотят, чтобы их наставником стал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, часто также называли имена мэра Москвы Сергея Собянина, генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, генерального директора ПАО "Газпром нефть" Александра Дюкова и министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Главный критерий выбора - не масштаб личности, а "добавленная стоимость профессионализма", которую именно этот наставник может дать конкурсанту в своей сфере.

По словам Федора Шеберстова из Москвы, председателя управляющего совета программы "Учитель для России", победителя конкурса "Лидеры России" прошлого года, этот институт наставничества реально работает. "Моим наставником тогда стал Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики. Он пригодился мне как наставник в высоком смысле этого слова, он дал совет, на чем сфокусироваться, кто есть кто, какие отношения между людьми, он человек очень опытный, мудрый... Мы с ним виделись за год трижды", - уточнил Шеберстов.

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

Предварительные испытания прошли около 91 тыс. человек, которые смогли перейти к заочному этапу. На этой стадии конкурсанты прошли серию тестирований, в которых проверялся их управленческий потенциал, интеллектуальные способности, а также общие знания истории и географии России. С этого года участники также проходили испытания по русскому языку.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.