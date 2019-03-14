В Приморье собаки напали на прибитых к берегу на льдине тюленят

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Стая бродячих собак во Владивостоке напала на прибитых к берегу на льдине детенышей тюленя ларги. Как сообщила ТАСС директор Реабилитационного центра "Тюлень" Лора Белоиван, одно животное погибло на месте, еще двое получили сильный стресс и нуждаются в помощи.

Накануне краевое управление МЧС сообщило о спасении от собак двух детенышей тюленя, которые были переданы в реабилитационный центр. Это произошло в районе мыса Кунгасного во Владивостоке. Большая часть тюленят ушла от собак в воду, но некоторые не смогли это сделать.

"На льдине было много разновозрастных тюленят, "серки" (тюлени с серой шерстью - прим. ТАСС) ушли в воду, а остались "бельки" (маленькие тюлени с белой шерстью - прим. ТАСС), которые в воду еще не могут опускаться. И одного из них собаки зарыли прямо на глазах нашего знакомого дайвера, который видел это из окна. Спасти тюлененка, к сожалению, не удалось, он умер прямо на льдине", - рассказала Белоиван.

Она отметила, что еще двух "бельков" в центр реабилитации передали спасатели МЧС, которые успели подойти на катере с воздушной подушкой и забрать животных. Несмотря на то, что физически эти тюлени не пострадали, они пережили большой стресс, что может стать для них фатальным. Именно поэтому им сейчас нужна помощь и реабилитация.

Ларги это вид тюленей, которые очень похожи на тюленей обыкновенных. Они обитают в Тихом океане от Аляски до Японии и дальневосточного побережья России. Во Владивостоке ларги нередко встречаются на побережье Амурского залива.