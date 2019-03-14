На единый номер 112 в Якутске за первую неделю работы поступило около 4 тыс. звонков

ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. звонков получили операторы системы вызова экстренных служб по единому номеру 112 в Якутске за первую неделю работы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства инноваций Якутии.

"Опыт внедрения системы показывает, что одной из проблем начального этапа эксплуатации системы является большое количество ложных звонков. Из общего количества звонков около 1,5 тыс. оказались ложными. 12 марта на номер 112 поступил звонок о минировании здания аэропорта Якутска. Как известно, в тот же день злоумышленник был вычислен, в том числе благодаря возможностям системы, которая позволяет отследить любой звонок", - рассказали в министерстве.

Большое количество звонков абонентами сбрасываются до ответа оператора. Среднее время ожидания ответа на прошедшей неделе составило девять секунд. "За первую неделю работы системы 112 больше всего вызовов было направлено в скорую медицинскую помощь и полицию", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что запуск системы позволит повысить скорость реагирования экстренных служб в среднем на 30%. Запуск системы на всей территории региона ожидается в течение 2019 года.

Система обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории РФ и предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований.