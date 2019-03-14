В Японии в 2018 году возбуждено рекордное количество дел, связанных с детской порнографией

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Полиция Японии возбудила в 2019 году почти 3,1 тыс. дел, связанных с детской порнографией. Их число подскочило на 28,3% по сравнению с предыдущим годом и достигло рекордного уровня за всю историю следственных органов страны, сообщило в четверг агентство Kyodo.

В прошлом году, по данным Главного полицейского управления, по делам о детской порнографии были выявлены более 2,3 тыс. нарушителей соответствующего законодательства. Это также был рекордный показатель за всю историю ведения подобных дел.

Большинство жертв запрета на детскую порнографию были вовлечены в этот бизнес обманом и, как правило, через интернет. Среди них преобладают школьники средних и старших классов.

В Японии с июля 2015 года действует запрет на хранение фото- и видеоматериалов, содержащих детскую порнографию. Закон предусматривает за это наказание на срок до одного года тюрьмы и денежный штраф в размере до 1 млн иен (почти $9 тыс. по текущему курсу).

Ранее в Японии было запрещено лишь производство и распространение детской порнографии, хранение подобных материалов уголовно не преследовалось. В то же время закон не распространяется на рисованные комиксы "манга" и мультфильмы.