AFP: французские заключенные совершили экскурсию по Европарламенту

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Необычная группа экскурсантов прибыла в начале этой недели к зданию Европейского парламента в Страсбурге. Возможность познакомиться с этой организацией и побывать за заседаниях ее пленарной сессии получили 16 заключенных из двух тюрем городов Дижон и Варенн-ле-Гран (восточная часть страны). Об этом сообщило Agence France-Presse.

Инициатива организовать подобную экскурсию в Европарламент была выдвинута французским депутатом-социалистом Эдуаром Мартеном и получила одобрение руководства пенитенциарной системы страны. Визит заключенных был организован перед назначенными на 26 мая выборами в Европейский парламент.

В этом году обитатели французских мест лишения свободы, гражданские права которых не были ограничены решением суда, впервые получили возможность голосовать прямо из тюрем. Правда, каким способом - пока точно не определено.

Ранее некоторые из них, осужденные на сроки менее пяти лет (либо отбывшие более половины срока длиннее пяти лет), могли получить разрешение самостоятельно посетить избирательные участки. В качестве другого варианта находящиеся в тюрьме французы могли письмом из-за решетки известить свой избирательный округ о том, что доверяют проголосовать за себя тому или иному родственнику или знакомому. В настоящее время ожидается, что на выборах этого года по новой системе проголосуют порядка 1 тыс. заключенных.

Политически грамотные заключенные

В Страсбурге экскурсанты, в числе которых была и одна женщина, получили возможность не только снаружи взглянуть на здание, высота которого составляет 72 м, а строительство помещений которого площадью 220 тыс. кв м обошлось в 1999 году Европейскому союзу в €337 млн. Заключенных пригласили внутрь, предоставив им возможность побывать на пленарном заседании парламента.

В тот момент как раз обсуждался вопрос о "режиме санкций со стороны ЕС в связи с нарушениями прав человека". Заключенным выдали наушники и они внимательно отслушали в переводе на французский часть дебатов. Правда, их весьма удивило явное отсутствие многих депутатов в зале заседаний - но на это давно обращают внимание и граждане, находящиеся на свободе.

Заключенным был показан документальный фильм о создании и функционировании Европейского парламента, им также подарили набор фотографий о его истории и сегодняшнем дне. Экскурсанты задали немало вопросов принимающим их двум депутатам, обсудив с ними актуальные международные и внутрифранцузские темы - войну в Сирии, миграционный кризис, ситуацию с единой европейской валютой, уровни зарплат в стране. Также был задан каверзный вопрос - "зачем вообще нужен Европарламент, когда уже есть свои парламенты в каждой стране?". Но этот же вопрос давно задают себе многие граждане стран ЕС. И отвечают на него простым способом - число приходящих на избирательные участки снизилось с первых выборов в 1979 года до последних в 2014 году с 62 млн до 43 млн.