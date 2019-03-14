Кириенко: среди наставников конкурса "Лидеры России" есть конкуренция за финалистов

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Наставники конкурса управленцев "Лидеры России" уже начали отбирать для себя финалистов, среди них тоже есть конкуренция. Об этом заявил в четверг первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на заключительном этапе конкурса.

"В эти дни, помимо экспертов-оценщиков, у нас будут активно работать наставники, многие из них уже работают... У вас есть своя конкуренция, но уже есть и конкуренция за вас", - сказал Кириенко, обращаясь к участникам конкурса.

В частности, поиск подопечных начали глава ФНС Михаил Мишустин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В конкурсе этого года принимает участие более 90 наставников из числа руководителей федеральных органов власти, крупных корпораций, а также губернаторов.

Наставниками в конкурсе в этом году стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель ЦИК Элла Памфилова, руководитель Администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Антон Силуанов.

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.

"Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.