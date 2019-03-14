Розовый покемон стал официальным талисманом Фукусимы

ТОКИО, 14 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Покемон розового цвета Ченси (Chansey), известный тем, что откладывает настолько вкусные яйца, что даже те, кто потерял аппетит, охотно их отведают, стал новым официальным талисманом префектуры Фукусима. Местные власти надеются, что Ченси поможет привлечению иностранных туристов в префектуру, которая до сих пор восстанавливается после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Покемона выбрали из более, чем 800 претендентов, включая других "карманных монстров", на пост официального талисмана Фукусимы. "Множество иностранных туристов посетят Японию в дни Олимпийских Игр в Токио. Мы будем рады, если благодаря популярному за границей Ченси, они заедут и в Фукусиму", - отметили в корпорации Pokemon, которая предоставила японской префектуре права на его использование до конца марта 2021 года. В компании также отметили, что использование Ченси именно в Фукусиме может открыть много интересных маркетинговых возможностей, поскольку его розовый цвет отлично гармонирует с главным экспортным продуктом префектуры - персиками.

Фукусима стала уже третьей префектурой Японии, чьим официальным талисманом стал покемон. Префектуру Тоттори, известную своими дюнами, представляет песчаный покемон Сэндшрю (Sandshrew), а символом префектуры Кагава, известной своей лапшой, несколько лет назад стал популярный за границей покемон по имени Слоупок (Slowpoke). В Японии он носит имя "Ядон", созвучное с названием лапши - удон.