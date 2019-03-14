Парижский журнал назвал самых популярных женщин Франции

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Жорж Санд, автор романа "Консуэло", вышедшего во Франции в 1843 году, признали любимой писательницей французов. Согласно опросу парижского журнала VSD, такого мнения придерживаются 29% соотечественников романистки.

В историю литературы Санд (ее подлинное имя - Амандина Аврора Люсиль Дюпен, баронесса Дюдеван), вошла как писательница-феминистка и убежденная бунтарка. "Совершив путь от бонапартизма к социализму, она остается символом свободной и независимой женщины", - отметил парижский ежемесячник.

Писательница была автором 70 романов и многочисленных новелл, сказок, литературных эссе. Современникам она также запомнилась своими поступками. Она отказалась от ордена Почетного легиона и добилась от префектуры парижской полиции разрешения переодеваться в мужской костюм. Среди ее возлюбленных были поэт-романтик Альфред де Мюссе и ведущий представитель музыкального романтизма Фредерик Шопен.

В первую тройку писательниц вместе с Санд вошли также автор романа "Все люди смертны" (1946) Симона де Бовуар (21%) и Колетт (18%), прославившаяся своим романом "Жижи" (1944).

Кино и музыка

Опрос журнала, посвященный самым знаменитым француженкам, включал и другие номинации. Так, наиболее любимой актрисой (36% голосов) признали Софи Марсо. На большом экране она дебютировала в 14 лет, сыграв в фильме "Бум" (La Boum). На втором месте (24%) - Марион Котийяр, удостоенная "Оскара" за роль Эдит Пиаф в картине "Жизнь в розовом цвете" (La Vie en rose, 2007). Замыкает тройку Катрин Фро (21%), сыгравшая в картине "Семейная атмосфера" (Un air de famille, 1996).

Первое место среди музыкантов (23% голосов) присудили Милен Фармер, начавшей свою карьеру в середине восьмидесятых годов. Второе место заняла Луан, чей альбом Chambre 12 ("Гостиничный номер 12") стал лидером французского хит-парада в 2015. В первую тройку также попала Франсуаз Арди, икона стиля 60-х, чьи песни вошли в золотую коллекцию французского шансона.

Сюрпризы в номинации политиков

Немалое внимание привлекла номинация "Женщины в политике". В первую тройку самых популярных политических лидеров по версии VSD вошли экс-министр юстиции Кристиан Тобира и лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, бывшая соперницей нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона на последних президентских выборах.

Первое место в этой номинации поделили специальный посол МИД Франции по делам Арктики и Антарктики Сеголен Руаяль, боровшаяся за пост президента республики в 2007 году, и 29-летняя Марион Марешаль, которую считают восходящей звездой французской политики. Племянница Марин Ле Пен, Марион принадлежит к третьему поколению этой политической семьи. В 22 года она была избрана в Национальное собрание и оказалась во французском парламенте самым молодым депутатом, но затем оставила политическую авансцену.

Сейчас Марион Марешаль возглавляет Институт социальных, экономических и политических наук в Лионе, тем не менее многие считают ее возможным кандидатом на президентских выборах 2022 года. В конце минувшего года она выразила поддержку французскому протестному движению "Желтые жилеты", назвав его "народным и стоящим вне политики".