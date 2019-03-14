Власти Забайкалья обратились в прокуратуру из-за блокировки счетов в Читинском районе

ЧИТА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Забайкальского края обратились в прокуратуру из-за неэффективного использования бюджетных средств администрацией Читинского района, которая привела к блокировке счетов более 50 бюджетных учреждений. Об этом в четверг ТАСС сообщила вице-премьер края, глава регионального минфина Марина Кириллова.

Проблемы с выплатой зарплат бюджетникам в Забайкальском крае обострились в 2015 году. В 2016 году удалось обеспечить бесперебойную выплату зарплат, однако из-за заблокированных счетов многие работники продолжали получать деньги только после судебных решений. 460 счетов бюджетных учреждений разблокировали с 1 января 2019 года. Тогда же региональные власти сообщили о решении проблемы. По данным вице-премьера края Аягмы Ванчиковой, с начала года в Забайкальском крае заблокированы 77 счетов бюджетных учреждений на общую сумму 66,7 млн рублей.

"Заблокированы 77 счетов 61 бюджетного учреждения, больше 50 из которых находятся в Читинском районе. Администрация этого района не смогла "справиться" с деньгами. Идет разбирательство. Мы обратились в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство приняло меры", - сказала Кириллова.

Как отмечает пресс-служба главы региона, в то время как краевые власти выполняют свои обязательства, муниципалитеты часто "неоперативно распределяют денежные средства между учреждениями образования, здравоохранения и культуры, которые, в свою очередь, не рассчитываются вовремя за коммунальные услуги, копят долги по налогам и отчислениям в государственные внебюджетные фонды".

Ранее сообщалось, что наиболее проблемной является сфера образования. В сфере культуры заблокированы счета 13 учреждений на 15 млн рублей. Кроме того, заблокированы счета Шелопугинской центральной районной больницы. Врио губернатора Александр Осипов назвал ситуацию недопустимой, поручил разобраться с каждым учреждением и принять дисциплинарные меры к ответственным.