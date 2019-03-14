Госдума обязывает работодателей чаще направлять в пенсионные органы сведения о сотрудниках

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект, уточняющий порядок обмена данными о лицах между внебюджетными фондами, органами госвласти и кредитными организациями в системе пенсионного страхования, который в том числе предусматривает новые обязательства для работодателей.

В частности, уточняется, что теперь отчетным периодом, за который страхователь должен предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда РФ (ПФР) новые данные о застрахованных лицах, считается исключительно один календарный месяц. Согласно действующим нормам, отчетный период может длиться до года. При этом, согласно законопроекту, ПФР обязан скорректировать сведения о средствах пенсионных накоплений в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения недостоверности либо в течение трех месяцев в случае поступления заявления от самого застрахованного лица или работодателя.

В тексте указано, что работодатели несут ответственность за непредоставление в установленный срок либо предоставление неполных сведений для включения в реестр застрахованных лиц. Еще одной новеллой законопроекта является то, что индивидуальный лицевой счет открывается ПФР на каждого гражданина РФ, а также на каждого иностранного гражданина и каждого человека без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории РФ. Расширяются и возможности по открытию самого лицевого счета - оно будет осуществляться на основании заявления лица, "поданного им лично, через работодателя или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". Более того, для открытия счета могут быть использованы сведения, поступившие в ПФР через МФЦ.

Организацию межведомственного взаимодействия в пенсионной сфере законопроектом предлагается осуществлять на основании соглашения об информационном обмене, типовая форма и требования к которому будут утверждаться правительством.

Законопроект также отменяет выдачу ПФР страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования - вместо этого фонд будет информировать граждан о регистрации посредством электронного уведомления.