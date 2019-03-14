Сумма арестованного имущества должников в РФ в 2018 году достигла почти 140 млрд рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Стоимость арестованного имущества должников в 2018 году в России достигла почти 140 млрд рублей. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов, выступая в четверг на коллегии ФССП по итогам работы ведомства за 2018 год.

"Отмечается увеличение на 6% - до 139,5 млрд рублей - общей стоимости арестованного имущества, переданного на реализацию", - сказал Аристов.

Сумма от реализации имущества должников возросла на 16%и составила 14 млрд рублей в прошлом году. По словам Аристова, также возросло на 13% количество исполнительных производств, в рамках которых накладывался арест на имущество должников.