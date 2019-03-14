В Бресте на месте бывшего гетто обнаружили массовое захоронение нацистских узников

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил Белоруссии обнаружили в центре Бреста массовое захоронение расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны узников располагавшегося на этом месте еврейского гетто. Всего из земли были извлечены останки 990 человек, сообщает агентство БелТА.

Массовое захоронение было обнаружено в ходе подготовительных работ перед началом строительства жилых домов. Городские власти предполагали, что в этом месте могли находиться останки узников гетто, но никто не думал, что результаты поисковой работы окажутся столь масштабными.

"Учитывая нахождение гетто в этом районе, предполагалось, что будет идти речь о десятках человек. На данный момент уже извлечены останки 990 человек. Этой цифры не ожидал никто - ни общественники, ни ученые. Для нас это шок", - заявил журналистам председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

В настоящее время решается вопрос о том, как быть со строительством жилья на этом месте. Рогачук уточнил, что фундамент будущего здания "не ложится на место захоронения". "От края фундамента до захоронения пять метров", - пояснил глава города, которого цитирует сетевое издание tut.by. При этом он заверил, что пока не будут извлечены последние останки, "ни о каком строительстве в этом квартале не может быть и речи".

Руководство города считает, что на месте массового расстрела узников Брестского гетто нужно создать зеленую зону и установить мемориальный знак. "Мы продумаем этот вопрос. Там кровь людей осталась, поэтому не должно быть никаких парковок или даже игровых площадок", - отметил Рогачук. Он сказал, что данный вопрос уже согласован с представителями местных еврейских общин. Также мэр Бреста сообщил, что останки жертв гетто будут захоронены на одном из кладбищ города в соответствии с религиозными традициями.

По архивным данным, в Брестском гетто в годы войны находилось до 28 тыс. евреев. Около 17 тыс. человек были расстреляны в октябре 1942 года в Березовском районе. В 50-60-х годах там были найдены останки нескольких сотен людей, которые позже были перезахоронены в братских могилах на местных кладбищах. Архивы свидетельствуют о том, что из Брестского гетто смогли спастись только 19 узников.