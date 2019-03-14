Аудитория электронного кабинета ПФР выросла до 11 млн человек в 2018 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Аудитория электронного кабинета Пенсионного фонда России выросла в 2018 году на 3,3 млн - до 11 млн человек, сообщили в четверг в пресс-службе ПФР.

"Каждый год все больше людей открывают для себя возможности электронного кабинета ПФР, поэтому его аудитория постоянно растет. В 2018-м она стала больше на 3,3 млн человек и в общей сложности составила 11 млн пользователей", - сообщили в пресс-службе.

В августе 2018 года месячная аудитория кабинета впервые достигла 1 млн человек и с тех пор не опускалась ниже этого уровня, добавили в фонде.

Отмечается, что более востребованным также стало приложение ПФР для смартфонов. "За прошлый год приложение установили 405 тыс. человек - на 55% больше, чем годом ранее", - подчеркнули в ПФР.

В пресс-службе добавили, что всего за 2018 год было обработано порядка 33 млн обращений к сервисам ПФР, которые поступили через личные кабинеты россиян. В 2017 году этот показатель составлял 10,6 млн обращений.