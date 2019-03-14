В региональных парках "Россия - Моя история" появились разделы о Крымской весне

ТАСС, 14 марта. Разделы, посвященные Крымской весне и истории полуострова от античности до наших дней, появились в 19 исторических парках "Россия - Моя история" в разных регионах страны, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе проекта "Россия - Моя история".

"Экспозиции 19 исторических парков "Россия - Моя история" дополнились интерактивами и мультимедийными приложениями о Крымской весне и истории полуострова от античности до наших дней <…> В спецпроект, созданный специалистами исторической редакции проекта, вошли актуальные материалы, охватывающие всю историю Крыма. На анимационных стендах, в интерактивных приложениях и сенсорных панелях рассказана история античного и византийского периодов полуострова, времени крымского ханства. В материалах обновленной выставки также отражена история присоединения Крыма к России в эпоху правления Екатерины II, перипетии Крымской войны и многое другое", - уточнили в пресс-службе.

Особое место заняли разделы выставки, где рассказывается про Крым как всесоюзную здравницу, о защите крымских рубежей и Крымской весне. Материалы выставки не только позволяют описать события недавнего времени, но и подчеркнуть стратегическую важность черноморских рубежей России.

"Все материалы стали частью блока федерального контента экспозиций исторических парков, размещенного в залах "Россия - Моя история. 1945-2017". Обновленный дизайн, архивные фото и видео материалы, малоизвестные факты о Крыме помогут посетителям сложить ясную историческую картину жизни полуострова <…> Тематические экскурсии с использованием новых интерактивных носителей, лекции на темы из истории полуострова, кинопоказы и выставки помогут узнать, как на самом деле развивалась политическая, социальная, военная и культурная история Крыма", - отметили в пресс-службе, добавив, что в этих 19 парках пройдут мероприятия, посвященные пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года - такое решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке 80%. В этот день в обоих регионах запланированы праздничные мероприятия, но различные акции, концерты и тематические фестивали также пройдут накануне.