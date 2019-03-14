ABC: в Австралии студентов-вокалистов учат понимать анатомию голоса при помощи микрокамер

СИДНЕЙ, 14 марта. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Исследователи из университета Эдит Коуэн в Перте объединили усилия с преподавателями академии изящных искусств Западной Австралии, чтобы реализовать необычный проект - научить студентов вокального факультета понимать анатомию своего голоса, чтобы они могли лучше управлять своим им и беречь его.

Новый гаджет, созданный учеными и инженерами из университета Эдит Коуэн, представляет собой маленькую камеру, закрепленная прямо в горле студента и способную транслировать видео работы голосовых связок на специальный монитор. Это, как предполагают специалисты и врачи, поможет студентам лучше понимать анатомические особенности работы связок и рождения голоса. "Наша задача - дать ученикам понимание того, что происходит в их организме, когда они начинают петь. Именно глубокое знание и понимание анатомии голоса позволит в дальнейшем избежать травм и перенапряжения", - рассказывает о проекте логопед академии Дебора Херш.

По словам эксперта, студенты вокального факультета академии, а после певцы подвержены тем же рискам, что и, например, профессиональные спортсмены. "Так же как спортсмен не хочет травмировать свои мышцы и связки, так и певец желает сохранить свой голос, а значит должен знать, как защитить этот уникальный инструмент, научиться безопасно кричать или громко петь, избегая развития патологий", - поясняет логопед.

Как показал опрос, проведенный до эксперимента в академии, учащиеся вокального факультета совершенно не представляют, как работает их организм и почему у них получается петь. "Мы обнаружили, что все студенты хотели получить больше информации об анатомии и физиологии голоса и поэтому обратились к исследователям из университета Эдит Коуэн", - цитирует Дебору Херш телеканал ABC.

Первые результаты эксперимента оказались более чем воодушевляющими. Учащиеся, своими глазами увидевшие, как и где рождается голос, научились лучше манипулировать им, получая более чистый и сильный звук. Так что, по мнению врачей, ученых и инженеров, у проекта большое будущее. "Эта технология действительно позволяет людям узнать, как работает голос, увидеть, что происходит в организме во время пения в реальном времени. И эта удивительная вещь - работа человеческого организма, больше не воспринимается как должное", - резюмировала Херш.

Исследователи из университета надеются дать программе новые направления развития, чтобы превратить в полноценный учебно-тренировочный инструмент, который будет помогать не только студентам-вокалистам, но и, к примеру, будущим врачам, желающим изучить и понять работу человеческого организма.