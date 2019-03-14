Губернатор Колымы потребовал разобраться с комиссиями на продажу авиабилетов и вывоз ТКО

ТАСС, 14 марта. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на очередном заседании правительства региона в четверг потребовал разобраться с комиссиями на платежи по вывозу мусора и сборы авиакасс на субсидированные авиабилеты в регионе и пересмотреть их в сторону уменьшения.

В правительство области поступили жалобы о том, что комиссия за вывоз мусора в Сбербанке составляет около 70% от платежа, огромные проценты берут и авиакассы при продаже субсидированных билетов.

"Кто разрешал брать такие комиссии, кто за этим должен смотреть? Я хотел бы, чтобы минфин, министерство ЖКХ и Жилинспекция немедленно разобрались, что происходит [в ситуации с комиссией на вывоз мусора], даю вам на это неделю. По сборам по авиабилетам, кто разрешил это делать авиационным агентствам? Вы знаете, что субсидированные билеты, на которые правительство выделило деньги, существуют, чтобы люди покупали их по приемлемым ценам", - обратился к чиновникам глава региона.