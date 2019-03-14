Карелия выделит из бюджета 2,5 млрд рублей на бесплатную медицинскую помощь в 2019 году

ТАСС, 14 марта. Финансирование бесплатной медицинской помощи в Карелии в 2019 году увеличилось на 350 млн рублей, в том числе почти на 70 млн рублей за счет бюджета республики. Общая стоимость программы составит более 14 млрд рублей, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Объем финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год составляет свыше 14 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей - средства республиканского бюджета", - говорится в сообщении.

Источниками финансового обеспечения терпрограммы являются средства бюджета Республики Карелия и Фонда обязательного медицинского страхования.

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Карелии на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утверждена республиканским правительством 28 февраля 2019 года. Она устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи и содержит перечень лекарственных препаратов, отпускаемых гражданам по рецепту врача бесплатно и с 50% скидкой в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний.