Минздрав проработает возможность профосмотра эндокринологом детей с 5 лет

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать возможность проведения осмотров эндокринологом детей, начиная с пяти лет. Текст поручения опубликован в четверг на сайте правительства.

Сейчас дети проходят профосмотр этого специалиста с 10 лет.

"Представить предложения о возможности внесения изменений в Порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних (утвержден приказом Минздрава России от 18 августа 2017 года №514н) в части изменения периодичности осмотра детей врачом-эндокринологом и установления срока первого осмотра детей в пять лет", - говорится в тексте поручения по итогам заседания правительственного Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Кроме того, Минздрав должен до 3 сентября проработать "вопрос о целесообразности включения в ежегодный профилактический медицинский осмотр взрослого населения из групп риска исследования уровня гликированного гемоглобина в крови".

Минпросвещения до 3 июня по поручению правительства требуется подготовить информационные материалы по теме "Дети с диабетом в школе".