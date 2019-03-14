ВЦИОМ: работой Аксенова довольны 70% жителей Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Крымчане позитивно относятся к работе главы Крыма Сергея Аксенова, ею довольны 70% жителей региона. Об этом говорится в представленных в четверг в Симферополе материалах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Отношение к главе республики Сергею Аксенову - преимущественно позитивное (70% заявили о доверии главе, 70% довольны его работой, отрицательные оценки декларировали 14 и 17% соответственно)", - говорится в материалах и отмечается, что в июле 2014 года Аксенову доверяли 82% опрошенных крымчан.

По данным опроса, безусловным лидером партийного рейтинга стала "Единая Россия". Ее готовы поддержать на выборах, если бы они проводились в ближайшее воскресенье, 55% жителей республики. Второй по популярности партией оказалась ЛДПР - 8% опрошенных. Показатели КПРФ и "Справедливой России" не превышают 5%.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 12 марта 2019 года среди респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Объем выборки - 1600 человек, статистическая погрешность не превышает 2,5%. Региональный опрос ВЦИОМ на территории Крыма проведен 10 марта.