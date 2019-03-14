В ООН заявили об ухудшении положения УПЦ на Украине после создания новой церкви

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Предоставление автокефалии новообразованной церковной структуре на Украине значительно ухудшило положение канонической Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в докладе "Гражданское пространство и основополагающие свободы накануне президентских, парламентских и местных выборов в Украине в 2019-2020 годах", опубликованном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом в четверг сообщает сайт Русской православной церкви.

"Хотя напряженность между православными общинами в Украине существовала и до вооруженного конфликта на востоке Украины, их значительно обострил процесс получения автокефалии. В течение отчетного периода УВКПЧ (с 1 января 2018 по 15 января 2019 года - прим. ТАСС) задокументировало десять случаев угроз и актов запугивания в отношении священнослужителей и прихожан, которые касались преимущественно Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что власти Украины оказывают давление на духовенство УПЦ, которое отказывается переходить в новую структуру. "В ноябре 2018 года после отказа Украинской православной церкви присоединиться к новосозданной Православной церкви Украины СБУ возбудила ряд уголовных дел по обвинению в подстрекательстве к религиозной ненависти. По крайней мере, в одном случае это обвинение было дополнено обвинением в государственной измене. В контексте этих расследований СБУ провела обыск в зданиях Украинской православной церкви и помещениях церковных иерархов. СБУ также допросила священнослужителей в разных регионах Украины", - подчеркивается в материале.

Правительству Украины УВКПЧ рекомендует безотлагательно принять меры по защите основных свобод граждан. [Рекомендуется] "выполнить международные обязательства Украины в области прав человека, то есть не только обеспечить право исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и совместно с другими, наблюдать, исполнять обряды и осуществлять обучение, но и принять эффективные меры для обеспечения того, чтобы никто не испытывал дискриминации со стороны ни одного государственного учреждения, группы лиц или отдельного лица по признаку религии или убеждений", добавляется в докладе.

Церковный раскол на Украине

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле 2018 года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января Константинопольский патриарх передал ее главе митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Русская православная церковь считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. УПЦ приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.