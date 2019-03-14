Бывший британский солдат предстанет перед судом за расстрел демонстрантов в 1972 году

ТАСС, 14 марта. Прокуратура Северной Ирландии выдвинула обвинения в убийстве и покушении на убийство против одного из бывших солдат британской армии, участвовавшего в расстреле 13 мирных демонстрантов в городе Лондондерри в "Кровавое воскресенье" 30 января 1972 года. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры в четверг.

"Прокуратура пришла к выводу, что есть существенные доказательства для возбуждения дела в отношении одного из бывших солдат армии Великобритании, солдата Ф., об убийстве Джеймса Рэя и Уильяма Маккини, а также покушении на убийство Джозефа Фрила, Майкла Куинна, Джо Мэона и Патрика О'Доннэлла", - говорится в заявлении главы прокуратуры Северной Ирландии Стивена Херрона.

Правоохранители рассмотрели 125 тыс. страниц материалов о тех событиях после того, как в 2010 году публичное расследование пришло к выводу, что применение боевых патронов британской армией против демонстрантов было необоснованным. Сейчас возраст 17 участников расстрела протестующих составляет от 60 до 70 лет. Согласно данным расследования событий "Кровавого воскресенья", проведенного в период 1998-2010 годов, никто из жертв не представлял угрозы военным, а открытие огня по безоружным гражданам стало следствием потери самоконтроля. После публикации этих выводов премьер- министр страны Дэвид Кэмерон (2010-2016) принес извинения за действия солдат.

Следствие также рассматривало возможность возбуждения дела в отношении 16 других британских солдат, предположительно стрелявших по протестующим, и двух боевиков Ирландской республиканской армии, противодействовавших военным в тот день, однако прокуратура не нашла достаточных оснований для предъявления обвинений.

Реакция семей и государства

Как сообщает телеканал Sky News, семьи жертв выразили разочарование в связи с тем, что власти приняли решение преследовать лишь одного из стрелявших в тот день военных.

Министерство обороны Великобритании пообещало обвиненному ветерану поддержку государства. "Благополучие бывших военнослужащих чрезвычайно важно, и мы предоставим всю необходимую юридическую поддержку лицу, на котором скажется сегодняшнее решение", - прокомментировал выдвинутые обвинения министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, его слова приводит агентство Reuters. "Наши бывшие и действующие военнослужащие не могут жить в постоянном страхе преследования", - добавил он.

30 января 1972 года солдаты первого батальона парашютного полка британской армии расстреляли мирную демонстрацию североирландских католиков в городе Лондондерри, в результате чего на месте погибли 13 человек (из них шестеро подростков, некоторые были застрелены в спину), а еще один прохожий скончался через несколько дней после полученных ранений. Этот инцидент получил название "Кровавое воскресенье" или "Богсайдская резня". Трагические события 1972 года привели к активным боевым действиям Ирландской республиканской армии против британских военных.

Ирландские боевики

Ирландская республиканская армия - военизированная национально-освободительная организация, ставившая своей целью достижение силовым путем независимости Ольстера от Великобритании и его объединение с Республикой Ирландия. В 1969 году она раскололась на временную и официальную ИРА. По данным Университета Ольстера, за время существования временной ИРА от рук ее боевиков (во время боевых столкновений и при совершении терактов) погибли 1,8 тысяч человек, в том числе 1,1 тыс. британских военных, сотрудников Королевской полиции и Полка обороны Ольстера, а также около 600 гражданских лиц и боевиков других католических и протестантских военизированных группировок.

В 2005 году эта организация официально сложила оружие, однако попытки возродить ИРА и возобновить волну терактов продолжаются до сих пор.