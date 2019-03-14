{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СФ просят кабмин расширить число мест для въезда в РФ иностранцам по электронным визам

Сейчас граждане некоторых стран могут оформить электронную визу, прибывая во Владивосток

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Научно-экспертный совет при председателе Совета Федерации просит правительство расширить число пунктов пропуска для въезда в Россию иностранцам по электронным визам. Об этом говорится в проекте рекомендаций палатам парламента и кабмину по итогам обсуждения основных направлений законодательного обеспечения реализации послания президента России.

"Рекомендовать правительству РФ расширить перечень пунктов пропуска, через которые в РФ возможен въезд иностранных граждан в туристических целях по электронным визам , - говорится в тексте рекомендаций.

Сейчас граждане ряда стран могут оформить электронную визу, прибывая во Владивосток. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предполагает распространение такой практики на Калининград.

Теги
Россия
Обнаруженного в московской квартире львенка привезли показать детям
Хозяин животного содержит его в своем доме в Подмосковье, рассказал источник ТАСС
Читать полностью