Нидерланды увеличат штрафы за сдачу в субаренду дешевого соцжилья через Airbnb

ГААГА, 14 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Жителям Нидерландов, которые сдают в субаренду социальное жилье через такие сервисы, как Airbnb, в скором времени будет грозить штраф в размере до €83 тыс. Об этом сообщила в пояснительной записке национальному парламенту вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен.

По ее словам, текущий максимальный штраф в размере €20 тыс. недостаточно высок для того, чтобы отпугнуть мошенников.

Закон, разработанный министром, также даст возможность местным властям создавать официальный реестр жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, и ввести систему обязательного лицензирования. Людям, которые будут уличены в сдаче недвижимости на более длительный период, чем разрешено муниципалитетом, также будет грозить штраф в 83 тыс. евро.

В феврале газета Financieele Dagblad сообщила о том, что 10-20% социального жилья в Амстердаме незаконно сдается в субаренду. Масштаб раскрытого мошенничества вызвал резкое недовольство со стороны общественности с учетом того, что лишь 3% социальных квартир, арендная плата за которые составляет €720 или меньше, освобождается ежегодно. Подобное привело к тому, что очередь на такое жилье составляет 14 лет.

Социальное жилье в Нидерландах контролируется специальными кооперативами. Право на его получение имеют лица, чьи доходы находятся ниже установленного уровня.

Как отметил директор жилищного кооператива "Рохдале" Хестер ван Бурен, люди также должны быть внимательны при съеме жилья. "Сомнения в том, что жилье незаконно сдается в субаренду, должно возникать у людей тогда, когда им говорят, что они не могут зарегистрироваться по данному адресу, - заметил он. - Всегда можно спросить соседей, находится ли недвижимость в собственности жилищного кооператива. Если это так, а вы не платите арендную плату напрямую кооперативу, вы уже оказываетесь в нелегальной ситуации". Кроме того, обратил внимание специалист, в Нидерландах существует ряд фондов, которые консультируют съемщиков по поводу их прав.