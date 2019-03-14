Южная Корея и Россия развивают совместные проекты в области медицины

СЕУЛ, 14 марта. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея и Россия успешно развивают отношения в сфере медицины. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС южнокорейский министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху. Он принимал участие в церемонии открытия конференции Medical Korea и выставки медицинского оборудования и технологий KIMES в сеульском выставочном комплексе COEX.

Пак Нын Ху, в частности, отметил, что после подписания меморандума между министерствами здравоохранения Южной Кореи и России между странами начали развиваться партнерские отношения во многих сферах. В особенности это коснулось сфер медицины, основанных на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), а также программ по стажировке медицинского персонала.

Министр рассказал, что в 2018 году российские медицинские работники и представители фармацевтических компаний посетили Южную Корею для прохождения обучения, а позже корейская делегация побывала в России для изучения возможности создания совместных бизнес-проектов. Один из них - внедрение ИКТ в Дальневосточном регионе России, чтобы все граждане могли иметь равный доступ к медицинским услугам.

Телемедицина на Дальнем Востоке

"Жители Дальнего Востока рассеяны по огромной территории региона, и тем, кто не может своевременно получить медицинскую помощь ввиду территориальной отдаленности от центра, она будет оказана на расстоянии с использованием информационно-коммуникационных технологий", - отметил Пак Нын Ху.

По его словам, этот план разрабатывается сразу тремя сторонами: министерством здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи, Минздравом России и Министерством развития Дальнего Востока РФ. "Если такие технологии получится внедрить, то это может стать хорошим решением существующей проблемы", - сказал он и добавил, что тоже посещал Россию.

Министр также сообщил, что сеульская университетская клиника "Бундан" и больница "Северанс" работают над своими проектами в Москве. В частности, "Бундан" строит свою больницу, которая будет специализироваться на диагностических исследованиях. "С началом ее работы россияне смогут оперативно получать точную информацию о состоянии своего здоровья и в случае необходимости - своевременную медицинскую помощь", - отметил Пак Нын Ху.

Медицинский туризм в Корее

Коснувшись темы развития медицинского туризма в Южной Корее, глава минздрава сообщил, что в последнее время в этом направлении сделан акцент на лечении тяжелобольных пациентов из-за рубежа. В частности, статистика показывает рост числа медицинских туристов из России, в основном из Дальневосточного региона.

"Общепризнанно, что корейцы владеют лучшими технологиями в лечении онкологических заболеваний. В этом мы обошли даже США. И, учитывая уровень предоставляемых медицинских услуг и низкую цену (по сравнению с США и Европой), пациенты с тяжелыми заболеваниями стекаются в Южную Корею", - сказал Пак Нын Ху.

В качестве еще одного плюса для зарубежных медицинских туристов министр назвал стандартно применяемый в клиниках индивидуальный подход для того, чтобы сделать нахождение в них пациентов максимально комфортным. Больным предоставляют переводчика, помощь в оформлении визы и даже подбирают еду по вкусу, поскольку многим иностранцам непривычна корейская кухня, отметил Пак Нын Ху.

Он сообщил, что с декабря 2018 года в международном аэропорту Инчхон работает Центр поддержки для медицинских туристов, где можно в том числе на русском языке получить информацию об услугах.

Министр особо отметил, что уже несколько лет в стране действует государственная система защиты иностранных пациентов. В частности, в случае врачебной ошибки или халатности, приведшей к серьезным последствиям, они могут получить компенсацию.