В Петербурге предложили смягчить условия выдачи субсидии на оплату ЖКХ малоимущим семьям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова выступила с законодательной инициативой об отмене нормы статьи Жилищного кодекса России, не позволяющей малоимущим семьям получать субсидию по оплате коммунальных услуг при наличии долгов за них. Как сообщается в четверг на сайте детского омбудсмена города, соответствующее предложение она направила в Совет Федерации.

"Светлана Агапитова выступила за отмену нормы Жилищного кодекса РФ, не позволяющей получать субсидию по оплате ЖКХ при наличии долгов за коммунальные услуги. Право на такую меру социальной поддержки имеют малоимущие семьи, но на практике воспользоваться ею толком не могут. Предложения по изменению законодательства уполномоченный направила в Совет Федерации", - говорится в сообщении.

Статья 159 ЖК РФ предусматривает гарантию для граждан с низкими доходами по оформлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - одним из условий ее получения является отсутствие долгов за жилье.

"Если неоплаченные счета все-таки накопились, граждане, рассчитывающие на финансовую помощь, должны заключить с управляющей компанией соглашение о рассрочке. В свою очередь, при оформлении такого договора требуется внести хотя бы часть суммы задолженности. Очень часто семьи, и так находящиеся в крайне тяжелом материальном положении, сделать этого не могут", - отмечается в пояснении на сайте.

"Данная норма фактически отсекает наиболее бедные слои населения от реальной социальной поддержки, поскольку она ставится в зависимость от наличия долгов", - приводятся в сообщении слова детского омбудсмена.

Отмечается, что Агапитова направила предложение о признании утратившей силу нормы, содержащейся в части 5 статьи 159 Жилищного кодекса РФ, в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.