Ректор РАНХиГС считает оптимальными новые возрастные рамки конкурса "Лидеры России"

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Новые возрастные рамки, позволяющие принимать участие в конкурсе "Лидеры России" управленцам до 55 лет, являются оптимальными. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил ректор Российской академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС), наставник конкурса Владимир Мау.

Верхняя граница возрастного ценза для участников повысилась в 2019 году, если раньше она была на уровне 50 лет, то в конкурсе этого года смогли принять участие и управленцы в возрасте до 55 лет.

"Вниз я бы не стал опускать, потому что для людей 18-25 лет есть конкурс "Управляй!" - для студентов, который недавно стартовал <...> Верхняя граница - она очень условна <...> Я не вижу в этом вопросе [расширения возрастных рамок конкурса] темы для серьезного обсуждения", - пояснил он.

В финале конкурса принимают участие 300 человек. 55% из них - люди в возрасте от 35 до 50 лет, 44% - до 35 лет, 1% - старше 50 лет, сообщили в оргкомитете мероприятия. Большинство финалистов имеет опыт управления от 5 до 10 лет (42%), они из сферы промышленности (22%) и являются руководителями высшего звена (32%). Среди финалистов конкурса 13% женщин.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. На регистрацию в нем подали заявки более 227 тыс. человек. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие поступили из 68 стран. Предварительные испытания прошли около 91 тыс. человек, которые смогли перейти к заочному этапу. На этой стадии конкурсанты прошли серию тестирований, в которых проверялся их управленческий потенциал, интеллектуальные способности, а также общие знания истории и географии России. С этого года участники также проходили испытания по русскому языку.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.