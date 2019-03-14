На базе боевиков под Дамаском обнаружен тайник с украденными артефактами

БЕЙРУТ, 14 марта. /ТАСС/. Фрагменты коринфских колон и базальтовых саркофагов, барельефы и статуи языческих богов обнаружены сирийскими властями на бывшей базе боевиков в городе Замалька на окраине Дамаска. Об этом сообщил агентству SANA директор столичного департамента древностей и музеев Джихад Абу Кахила. По его словам, артефакты, относящиеся к античной эпохе, были спрятаны в тайнике и приготовлены к переправке контрабандным путем за рубеж для продажи частным коллекционерам.

"Наши эксперты установили, что большинство находок поступило в Замальку с незаконных археологических раскопок, которые велись в районе Харран-эль-Авамид, где находятся развалины римских храмов II-III веков", - отметил Абу Кахила. По его словам, часть памятников была украдена из краеведческого музея в городе Дума в Восточной Гуте на подступах к Дамаску.

Главари бандформирований в период войны сбывали артефакты через контрабандистов, пополняя свои счета в зарубежных банках. Основной поток добытых и украденных реликвий шел через границы с Иорданией и Турцией. В результате из страны были вывезены десятки тысяч уникальных образцов искусства древних мастеров.

Сирийскому государству удалось вернуть только часть из них. В октябре прошлого года в Дамаске была организована выставка "Возвращенные сокровища Сирии", на которой экспонировались 500 наиболее значимых и хорошо сохранивших находок. Все они были изъяты из тайников террористов в Пальмире, Дейр-эз-Зоре, Восточной Гуте, Вади-Барада и Дераа.

7 марта в районе Санамейн на шоссе Дамаск - Дераа компетентные органы конфисковали предметы древностей, которые были упакованы и предназначались, очевидно, для вывоза за пределы Сирии. Среди артефактов были старинные издания Библии, церковная утварь, каменные статуэтки, амфоры и стеклянные изделия, статуя льва, кольца и монеты. По сведениям агентства САНА, преступники, которые продолжают промышлять продажей ценностей за рубеж, были задержаны и переданы органам правосудия.