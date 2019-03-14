Активисты ОНФ сообщили об избиении школьника в музее Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по жалобе активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) на избиение школьника в музее истории города Ярославля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

"Полиция проводит проверку по данному обращению. Сотрудники выехали на место", - сказала собеседница агентства.

Как сообщается на странице регионального отделения ОНФ в Facebook, родители учеников 6-го класса школы №2 Ярославля пожаловались общественникам, что на детей в музее напал подсобный рабочий. После экскурсии школьники спустились в гардероб, там и произошло нападение на мальчика.

"В какой-то момент в гардероб зашел мужчина, который, как позднее говорили сотрудники музея, является подсобным рабочим. Он кричал, ругался матом, чтобы дети замолчали, а потом и вовсе накинулся на них с кулаками. Мой сын получил удар в челюсть, нам пришлось ехать в травмпункт", - цитирует пресс-служба ярославского ОНФ слова матери одного из школьников.

По словам женщины, за детей пыталась заступиться учительница, но мужчина замахнулся на нее и стал угрожать.