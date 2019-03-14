Слабослышащие школьники из Екатеринбурга разработают сайт краеведческого фестиваля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Команда слабослышащих школьников принимает участие в программе "ЮнIT-Урал", в которой разрабатывает проект сайта краеведческого фестиваля об истории родного края. Сессия программы проходит в четверг во время профориентационного форума "Пик IT", сообщила в четверг ТАСС руководитель программы, начальник лаборатории "Космопорт" Евгения Панасова.

Поддержка и развитие способностей и талантов у детей реализуется в Свердловской области в региональном проекте "Успех каждого ребенка", который входит в национальный проект "Образование".

"Впервые у нас принимает участие инклюзивная команда из слабослышащих детей, обучающихся в екатеринбургской школе-интернате №13. У нас есть проекты от реальных заказчиков, конкретно эта команда разрабатывает сайт фестиваля об изучении истории родного края. Проект с краеведческим уклоном: описываются экспедиционные маршруты, места нахождения минералов и полезных ископаемых", - сказала Панасова.

Как пояснила собеседница агентства, "ЮнIT-Урал" - молодежная акселерационная программа для старшеклассников, которые самостоятельно реализуют идею IT-проекта. Участники выступают в роли руководителей проектов, дизайнеров, проектировщиков, программистов. "Участники имеют возможность запросить экспертизу у специалистов компаний "СКБ Контур", Naumen, JetStyle и других IT-компаний Екатеринбурга. По программе, команды проходят путь от идеи до реализации", - добавила она.

В программе первого дня профориентационного форума "Пик IT" проходит мастер-класс по презентации собственных проектов. После этого начальник отдела инновационной аналитики и моделирования в Х5 Retail Group, консультант в "Яндексе" Валерий Бабушкин проведет лекцию, в которой расскажет про инновационную аналитику.

"Организатор программы - Уральский клуб нового образования. "ЮнIT-Урал" в этом году реализуется в рамках проекта "Молодежный IT-акселератор", при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Компании "СКБ Контур" и Naumen высказали желание оказать активную поддержку в следующем году, что показывает интерес реального бизнеса к программе", - добавила Панасова.