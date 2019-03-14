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Минпросвещения подготовит доклад о результатах первого года Десятилетия детства к 1 апреля

Доклад об исполнении мероприятий должны внести в правительство до 25 апреля

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минпросвещения подготовит доклад о результатах первого года Десятилетия детства к 1 апреля 2019 года, он будет внесен в правительство к 25 апреля 2019 года. Об этом заявила замминистра просвещения Ирина Потехина в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по проведению Десятилетия детства.

"Работу по подготовке проекта доклада о результатах первого года Десятилетия детства мы планируем завершить к 1 апреля, затем планируем общественное обсуждение результатов. В соответствии с распоряжением правительства, доклад об исполнении мероприятий должен быть внесен в правительство до 25 апреля", - сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин указом от 29 мая 2017 года объявил в стране Десятилетие детства на 2018-2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

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