Минтруд: снижение бремени налогов и ипотеки для семей потребует 50 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Снижение налоговой и ипотечной нагрузки для семей с детьми, которое прорабатывается Минфином России, потребует около 50 млрд рублей в 2020 году. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минтруда России.

"Снижение налоговой нагрузки на семью, снижение ставок по ипотеке, погашение ипотечного кредита семьям, где рождается третий и последующий ребенок. По предварительным расчетам, на эти цели в бюджете 2020 года потребуется предусмотреть более 50 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Эти мероприятия прорабатываются Минфином в рамках выполнения поручений по итогам послания президента Владимира Путина, отмечается в сообщении.

Минтруд подчеркивает, что ранее в СМИ была распространена неверная информация о том, что такой бюджет потребуется на все меры по поддержке демографии.

Поручения по итогам послания

В ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, в частности, предложил увеличить федеральную льготу на налог на недвижимое имущество для многодетных семей, дополнительно освободить от налога по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка. Он также предложил освободить многодетные семьи от налога на земельные участки. В частности, освободить от налога шесть соток и, таким образом, полностью вывести из налогообложения наиболее распространенные по площади земельные участки.

До 25 марта правительство должно обеспечить внесение изменений в законы с тем, чтобы предоставить право семьям с тремя и более детьми на погашение 450 тыс. рублей из их ипотечного кредита, а семьям с двумя и более детьми субсидировать процентную ставку до уровня 6% годовых на весь срок действия этих кредитов.