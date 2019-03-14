Единороссы предложили снизить в два раза первоначальный взнос по "детской" ипотеке

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Участники дискуссионной площадки "Единой России" "Благополучие человека" предложили снизить в два раза первоначальный взнос на приобретение жилья по "детской" ипотеке. Резолюция с предложениями по улучшению механизма предоставления ипотечных кредитов семьям с детьми будет представлена на заседании президиума генерального совета партии 21 марта, рассказала ТАСС координатор площадки, ректор РГСУ Наталья Починок.

Как сообщила пресс-служба "Единой России" в четверг, в частности, "предлагается снизить в два раза первоначальный взнос на приобретение жилья по "детской" ипотеке". "Также необходимо уменьшить начало льготного периода для ипотечных заемщиков с двух месяцев до одного с момента обращения, предусмотреть возможность использования кредитных каникул для всех заемщиков с детьми независимо от сроков принятия законопроекта "Об ипотечных каникулах", - говорится в проекте резолюции.

Кроме того, участники площадки выступают за "ускорение создания финансовых инструментов для поддержки семей при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС)" в рамках исполнения поручения президента РФ по итогам послания Федеральному собранию. В проекте резолюции также отмечается необходимость "предусмотреть в федеральном бюджете средства на подведение коммуникаций к объектам застройки ИЖС, возводимым на ипотечные средства".

"Сегодня на дискуссионной площадке "Благополучие человека" мы провели "нулевые чтения" по законопроекту об ипотечных каникулах и рассмотрели тему доступности ипотеки, прежде всего семейной, "детской", - пояснила Починок. "Она, действительно, является основой семейного благополучия и должна стать драйвером развития демографии", - подчеркнула она.

Введение "ипотечных каникул" предложил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что речь идет об отсрочке по платежам для граждан, которые лишились дохода, что "даст возможность заемщикам сохранить единственное жилье, а платежи по кредиту передвинуть на более поздний срок".

В начале марта председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект. Согласно ему, каникулы станут возможны для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, потерявших кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%. Рассматривать обращения граждан о введении ипотечных каникул банки должны будут в течение пяти дней.