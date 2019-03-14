Орешкин: старые здания министерств могут быть использованы вузами или реконструированы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Старые здания министерств и ведомств, переехавших в "Москва-Сити", возможно, будут использоваться высшими учебными заведениями. Рассматривается также вариант их реконструкции, рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью, опубликованном на YouTube-канале правительства РФ в четверг.

"По первоначальному плану, старые здания предполагались к выводу на рынок. Сейчас обсуждается использование, в том числе высшими учебными заведениями", - сказал Орешкин.

"Здания будут либо реконструированы для повышения эффективности, либо будут использоваться в других целях, которые будут определены государством", - подытожил министр.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выражал мнение, что в старых зданиях ведомств можно будет создать новые городские культурные, образовательные или офисные пространства.

Кабмин РФ в начале января согласовал переезд ряда правительственных структур в здание многофункционального терминального комплекса "IQ квартал" в международном деловом центре "Москва-Сити". В новый комплекс переберутся центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи, а также Росаккредитация, Росстандарт, Росимущество, Ростуризм и подведомственные организации (ФКУ "Центр поддержки", ЦМТУ Росстандарта, ФАУ "НИА").