Московский парк "Зарядье" получил спецприз жюри премии MIPIM в Каннах

КАННЫ, 14 марта. /ТАСС/. Московский парк "Зарядье" получил специальный приз жюри крупного международного конкурса недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM. Награждение победителей прошло в четверг в Каннском дворце конгрессов и фестивалей, передает корреспондент ТАСС.

Парк входил в шорт-лист премии в номинации "Лучший проект восстановления городской среды" вместе с тремя конкурентами - экопарком из китайского Чанчуня, Национальным центром искусств Гаосюна (Тайвань) и проектом реконструкции исторического центра Франкфурта-на-Майне. Победителем в номинации стал немецкий проект реконструкции исторического центра. "Зарядье" было отмечено специальным призом.

"Я хочу сказать слова благодарности большой международной команде, которая работала над этим проектом. Команде правительства Москвы вместе с компанией Мосинжпроекта и главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым, которые спроектировали и построили этот концертный зал и этот парк", - сказал во время получения награды заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Также Хуснуллин поблагодарил коллег из США, Японии, Франции за помощь в создании и проектировке концертного зала, в том числе за установку самого большого в России музыкального органа на 85 регистров.

Премия MIPIM Awards была учреждена в 1991 году. Награды MIPIM Awards вручают в 11 номинациях. В этом году в конкурсе участвовали 200 проектов из 58 стран. Из них в финал прошли 45 заявок из 21 страны. Больше всего проектов (шесть) заявила Франция, по пять проектов было у Китая и Германии, Великобритания заявила четыре проекта, по три проекта представили Испания и Нидерланды.

Участие "Зарядья" в международных конкурсах

В 2018 году парк "Зарядье" вместе с ареной "Лужники" уже попадал в шорт-лист MIPIM Awards, но ни один московский объект тогда не победил. "Зарядье" тогда номинировали на премию в номинации "Лучший проект урбанистической регенерации", а спорткомплекс "Лужники" вышел в финал в номинации "Лучший восстановленный объект".

В 2018 году парк "Зарядье" вошел в шорт-лист премии WAF ("Всемирного фестиваля архитектуры"), которая признана экспертами архитектурным "Оскаром". В феврале 2018 года парк "Зарядье" получил международную архитектурную премию Building of the Уear 2018 ("Здание года") архитектурного интернет-издания Archdaily за лучший проект в области общественных пространств.

Кроме того, парк занял первое место на международном конкурсе InAVation Awards 2018 в сфере аудиовизуальных технологий за медиакомплексы "Полет" и "Машина времени".

Парк "Зарядье" открылся на месте бывшей гостиницы "Россия" в сентябре 2017 года. Авторами концепции парка стали Сергей Кузнецов и международный консорциум во главе с американским бюро Diller Scofidio + Renfro. Проект концертного зала разработало архитектурное бюро ТПО "Резерв" под руководством Владимира Плоткина.