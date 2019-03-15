Врио вице-губернатора Приморья по культуре и образованию уходит по собственному желанию

Константин Межонов с 1990 года занимал должности заведующего Городским управлением народного образования Дальнегорска, главы департамента образования и науки Приморского края, заместителя главы администрации города Владивостока. С декабря 2011 года являлся председателем комитета Законодательного Собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике. 1 ноября 2017 был назначен временно исполняющим обязанности вице-губернатора.

"[Межонов] уходит по собственному желанию, 18 марта у него последний рабочий день в Администрации Приморского края", - сообщил представитель пресс-службы.

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Врио вице-губернатора Приморского края Константин Межонов, курировавший департамент культуры и департамент образования и науки, покидает свой пост по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации края в пятницу.

ТАСС не располагает комментарием Константина Миронова о причинах увольнения.

По информации местных СМИ, такое решение было принято в связи с разразившимся скандалом в школе города Большой Камень. Как сообщалось ранее, Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту причинения побоев 12-летнему школьнику, который обижал в школе других детей, в том числе девочек. Родители, которые не смогли повлиять на него другими способами, решили сами проучить хулигана.

Проверку по данному факту начали также прокуратура Приморского края, полиция и департамент образования региона, который временно отстранил от обязанностей директора школы. Также было возбуждено дело о халатности должностных лиц, допустивших подлобное течение конфликта. Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал главе Большого Камня уволить чиновников, допустивших самосуд.