{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врио вице-губернатора Приморья по культуре и образованию уходит по собственному желанию

Местные СМИ связывают его решение с недавним конфликтом, в ходе которого в одной из школ региона родители устроили самосуд над хулиганом

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Врио вице-губернатора Приморского края Константин Межонов, курировавший департамент культуры и департамент образования и науки, покидает свой пост по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации края в пятницу.

"[Межонов] уходит по собственному желанию, 18 марта у него последний рабочий день в Администрации Приморского края", - сообщил представитель пресс-службы.

Константин Межонов с 1990 года занимал должности заведующего Городским управлением народного образования Дальнегорска, главы департамента образования и науки Приморского края, заместителя главы администрации города Владивостока. С декабря 2011 года являлся председателем комитета Законодательного Собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике. 1 ноября 2017 был назначен временно исполняющим обязанности вице-губернатора.

На эту тему

ТАСС не располагает комментарием Константина Миронова о причинах увольнения.

По информации местных СМИ, такое решение было принято в связи с разразившимся скандалом в школе города Большой Камень. Как сообщалось ранее, Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту причинения побоев 12-летнему школьнику, который обижал в школе других детей, в том числе девочек. Родители, которые не смогли повлиять на него другими способами, решили сами проучить хулигана.

Проверку по данному факту начали также прокуратура Приморского края, полиция и департамент образования региона, который временно отстранил от обязанностей директора школы. Также было возбуждено дело о халатности должностных лиц, допустивших подлобное течение конфликта. Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал главе Большого Камня уволить чиновников, допустивших самосуд.

Теги
РоссияПриморский край
Сахалинская область стала лидером в ДФО по доступности услуг в сфере содействия занятости
В мониторинге учитывали общую ситуацию на рынке труда, качество и доступность государственных услуг в сфере содействия занятости, а также имиджевые характеристики подведомственных служб
Читать полностью