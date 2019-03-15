Сахалинская область стала лидером в ДФО по доступности услуг в сфере содействия занятости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ провело мониторинг по доступности услуг в сфере содействия занятости за 2018 год в 86 субъектах страны, по результатам которого Сахалинская область вошла в пятерку лучших регионов России и стала лидером в дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"По итогам 2018 года Сахалинская область стала одним из лидеров рейтинга, далеко обогнав другие дальневосточные регионы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы регионального правительства, в мониторинге учитывались общая ситуация на рынке труда, качество и доступность государственных услуг в сфере содействия занятости, а также имиджевые характеристики подведомственных служб.

На Сахалине и Курилах успешно занимаются организацией временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время, а также безработных, испытывающих трудности в поиске работы, и молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, кто имеет среднее профессиональное образование и ищет первое место работы. Кроме того, безработным жителям области оказываются государственные услуги по психологической поддержке. Специалисты службы занятости оказывают помощь сахалинцам и курильчанам в организации собственного дела. В 2018 году в островном регионе достигнут один из лучших показателей в РФ и на Дальнем Востоке по доле открывших свое дело в общей численности безработных, также Сахалинская область вошла топ регионов, где наибольший процент работодателей обратился в органы службы занятости за содействием в подборе необходимых работников.