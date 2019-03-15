Французский ученый Жан-Мишель Кусто назвал ситуацию с косатками в бухте Средней критичной

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Французский ученый и океанограф Жан-Мишель Кусто, который согласился помочь в работе с содержащимися в бухте Средней косатками и белухами, выпустил видеообращение на хостинге YouTube , в котором назвал ситуацию критичной и отметил необходимость как можно быстрее решать судьбу животных.

Ранее Кусто согласился на приглашение губернатора Приморья Олега Кожемяко приехать в регион, чтобы оказать помощь в процессе реабилитации морских животных перед тем, как они будут выпущены на волю. Кожемяко отметил, что пока у российских ученых нет практического опыта возвращения в естественную среду обитания морских млекопитающих в таком количестве и в сложившейся ситуации важно мнение международных экспертов высокого уровня. Однако, как заявил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин, российские специалисты пока не планировали привлекать иностранных экспертов к этой работе.

"Мы находимся в ситуации, когда мы несем большую ответственность, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что эти киты и дельфины смогут восстановиться и вернуться в места, где они были не так давно выловлены. И если мы не начнем действовать достаточно быстро, их здоровью будет нанесен еще больший ущерб", - сказал Кусто.

Он добавил, что у его команды уже был опыт подобной работы, и власти уже пригласили его для оказания помощи. "Ситуация критичная, и мы сделаем все возможное чтобы помочь", - сказал ученый.

История "китовой тюрьмы"

В бухте Средней в центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Однако три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки, по этому факту полиция ведет проверку. Состояние животных, по данным ветеринаров, оценивается как хорошее. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.

11 марта был утвержден состав консилиума ученых, которым предстоит оценить текущее состояние китообразных и подготовить рекомендации по их содержанию и реадаптации. В него вошли представители РАН, Дальневосточного федерального университета, Национального научного центра биологии моря и других научных организаций. Координировать работу должен ВНИРО. Первое заседание косилиума прошло 12 марта.