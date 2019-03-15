Обвиняемая в даче взяток актриса Лори Лафлин лишилась работы на канале Hallmark Channel

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Телеканал Hallmark Channel разрывает все деловые связи с актрисой Лори Лафлин, которую ранее обвинили в даче взяток за прием двух ее дочерей в престижный вуз. Об этом сообщил в четверг журнал Variety .

Лафлин снималась в сериале "Когда зовет сердце" (When Calls the Heart, 2013 год - настоящее время), который выходит на данном канале. Его следующая серия не будет показана 17 марта, как планировалось ранее. Вместе с тем представители канала уточнили, что пока не собираются полностью прекращать съемки данного серила, поскольку он пользуется популярностью.

Лафлин, известная в США по ролям в сериалах "Полный дом" (Full House, 1987 - 1995 годы) и "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение" (90210, 2008 - 2013 годы), в среду добровольно явилась в отделение ФБР в штате Калифорния в связи с обвинениями. Позже она предстала перед судом в Лос-Анджелесе. Власти полагают, что Лафлин и ее супруг дизайнер Моссимо Джаннулли дали взятку в размере $500 тыс. за зачисление дочерей в команду по гребле Университета Южной Калифорнии.

Обе девушки никогда не занимались этим видом спорта, успехи в котором позволяют поступать в американские вузы по льготной схеме. Лафлин позже была освобождена из-под стражи после внесения залога в размере $1 млн. Джаннулли ранее тоже был освобожден на таких же условиях.

Актриса входит в число 50 человек, арестованных по обвинению в участии в крупной коррупционной схеме, когда за взятки обеспечивалось поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты. По данным прокуратуры штата Массачусетс, базирующаяся в штате Калифорния консалтинговая компания Edge College & Career Network за 2011-2019 годы получила от родителей $25 млн за помощь при поступлении их детей. Схема также предусматривала привлечение опытных педагогов к сдаче вступительных экзаменов вместо поступающих молодых людей или к исправлению допущенных ими экзаменационных ошибок.