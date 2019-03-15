Ярославский университет намерен сотрудничать с израильским Технионом

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ) намерен сотрудничать с израильским технологическим институтом (университетом) Технион (Хайфа) в исследованиях по наноэлектронике. Об этом рассказал ТАСС ректор ЯрГУ Александр Русаков.

"Одно из возможных дальнейших направлений - это совместное научное исследование в области наноэлектроники. Если все получится, это будет очень интересно. У нас было несколько встреч с Технионом в разные годы, и мы бы сейчас считали, что это перезагрузка наших отношений. Мы могли бы создать новые направления, связанные с цифровой экономикой, с современными технологиями в наноэлектронике, это могли бы быть совместные исследования на мировом уровне", - сказал ректор.

Сотрудничество университетов обсуждалось во время визита посла Израиля в РФ Гарри Корена в Ярославль в марте. "Мы бы хотели, чтобы совместные разработки с израильским Технионом привели нас к созданию производственных комплексов. Есть промышленные идеи, идеи инновационного производства, а также идеи прикладных и фундаментальных научных исследований", - добавил ректор.

Как сообщалось, ЯрГУ планирует провести семинар на историческую тему совместно с экспертами из Израиля осенью 2019 года.

В новость была внесена правка (10:22 мск) - уточняется время визита израильского посла в Ярославль.