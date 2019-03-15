Врачи попросили не называть брошенную в московской квартире девочку "маугли"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов обратился к общественности с просьбой не называть пятилетнюю девочку, оставленную одну в квартире на севере Москвы, "маугли". Он уверен, что подобные обозначения могут создать ребенку проблемы при дальнейшей социализации. Об этом врач сообщил журналистам в пятницу.

"Я бы не употреблял этот термин. Это клише, которое прицепится, это дополнительная психологическая травма. Девочка попадет дальше в социум, кто и как дальше это будет использовать… Это очень чревато", - сказал Османов.

Главврач пояснил, что у девочки есть элементарные навыки, она может сама себя обслужить, интересуется всем окружающим, поэтому "этот термин к ней совершенно [не относится]".

"Единственное, что [она] пока еще не говорит. Мы не знаем, говорила ли она до того, в результате стресса такое может быть. Сейчас активно работают психологи, дефектологи, неврологи. Я думаю, в ближайшее время нам все станет понятно, в том числе прогнозы по ее психическому развитию", - продолжил врач.

10 марта ГСУ СК РФ по Москве сообщило, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным с отсутствием социальных навыков и с признаками истощения. Со слов соседей, мать девочки отсутствовала дома несколько дней. 12 марта Савеловский суд столицы арестовал мать ребенка Ирину Гаращенко на два месяца, ей инкриминировалось покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. Органы опеки и попечительства и прокуратура обратились в суд с заявлением о лишении женщины родительских прав.

Врачи сообщили, что по физическим параметрам девочка не отстает от сверстников, пока наблюдается задержка умственного развития (ребенок не разговаривает, а только произносит звуки, похожие на слоги), однако врачи не исключают, что она сможет догнать своих одногодок в этом плане. По словам главврача, девочка приучается к водным процедурам, раскрашивает, идентифицирует по книжкам известные ей предметы - продукты, конфеты - и с удовольствием общается с сотрудниками больницы. Родственники за ребенком пока не обращались.