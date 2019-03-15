Роспотребнадзор за неделю выявил в российских магазинах 61 партию небезопасной продукции

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 8 по 14 марта в ходе проверок по обеспечению безопасности товаров на полках российских магазинов выявил 61 партию продукции, которая реализовывалась вопреки требованиям безопасности, сообщается на сайте ведомства.

"Только за период с 8 марта 2019 года по 14 марта 2019 года в ГИР ЗПП (государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей) внесены сведения о 61 партии выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 17 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что товары реализовывали с нарушением сроков годности, при отсутствии сведений об изготовителе, деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза. В частности, во многих регионах выявлены меха и меховые изделия без идентификационных знаков, на упаковке рыбной продукции отсутствовала маркировка, а плодоовощную продукцию реализовывали после истечения предельно допустимого срока годности.

По данным ведомства, выявлено также 24 партии мясной продукции с нарушениями требований, две партии рыбной продукции, три партии плодовоовощной продукции. Из категории непищевых товаров нарушения зафиксированы в 19 партиях меховых изделий, пяти партиях парфюмерно- косметической продукции, пяти партиях одежды.