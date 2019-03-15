В Грузии спасли двух граждан Швейцарии, потерявшихся в горах

ТБИЛИСИ, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии спасли двух туристов - граждан Швейцарии, потерявшихся во время туристического похода на гору Мтирала (высота над уровнем моря - 1 381 м.) около города Батуми. Об этом в пятницу сообщает ведомство.

"Поисковые работы проводились минувшей ночью на протяжении нескольких часов в сложных метеорологических условиях. Спасателям удалось найти потерявшихся и вывести их в безопасное место. Их жизни вне опасности", - сказано в сообщении.

В поисковых работах вместе со спасателями участвовали сотрудники криминальной полиции и рейнджеры.

Гора Мтирала - популярный туристический маршрут, на его склоне разбит парк Мтирала, ставший центром экотуризма.