Что известно о строительстве завода по розливу воды на Байкале

В 2017 году правительство Иркутской области одобрило инвестиционный проект строительства в поселке Култук завода по производству бутилированной воды, добываемой из озера Байкал. Инициатором проекта стало ООО «АкваСиб», принадлежащее Дацинской водной компании с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал» (зарегистрирована в Китае).

В ноябре 2017 года "АкваСиб" получила разрешение на строительство. Также компания прошла экологическую и строительную экспертизы. Работы на площадке начались в январе 2019 года.

Объем инвестиций оценивался в 1,5 млрд рублей. Планировалось, что первая очередь будет введена в эксплуатацию в декабре 2019 года, а на полную мощность завод выйдет в 2021 году. Инвесторы намеревались 20% продукции направлять на российский рынок, 80% на экспорт — в Китай, Южную Корею, Монголию и другие страны.