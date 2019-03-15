Что известно о строительстве завода по розливу воды на Байкале

В Иркутской области суд приостановил строительство завода по производству бутилированной воды из Байкала. Иск подала Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура, которая выявила множество нарушений в разрешительной документации и на стройплощадке. Прокуроры также намерены аннулировать разрешение на строительство, а местные власти говорят об отсутствии перспектив у проекта. Рассказываем, в чем тут дело.
Что это за завод?
В 2017 году правительство Иркутской области одобрило инвестиционный проект строительства в поселке Култук завода по производству бутилированной воды, добываемой из озера Байкал. Инициатором проекта стало ООО «АкваСиб», принадлежащее Дацинской водной компании с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал» (зарегистрирована в Китае).
В ноябре 2017 года "АкваСиб" получила разрешение на строительство. Также компания прошла экологическую и строительную экспертизы. Работы на площадке начались в январе 2019 года.
Объем инвестиций оценивался в 1,5 млрд рублей. Планировалось, что первая очередь будет введена в эксплуатацию в декабре 2019 года, а на полную мощность завод выйдет в 2021 году. Инвесторы намеревались 20% продукции направлять на российский рынок, 80% на экспорт — в Китай, Южную Корею, Монголию и другие страны.
Что пошло не так?
Против завода выступили местные жители, которые попросили прокуратуру проверить законность стройки. К проверке прокуроры привлекли научных работников Всероссийского Ботанического общества, НИИ биологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Русского Географического общества.
Эксперты обнаружили на территории стройки следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки — локальные навалы отходов производства.
Также выяснилось, что государственная экологическая экспертиза проекта была проведена с нарушениями. Специалисты не учли, что на территории строительства распространены краснокнижные растения, а также находится болото, где в период миграции останавливаются редкие птицы. В частности, здесь появляются лебедь-крикун, черный аист, серый журавль, бывают уникальный черный журавль, фламинго, индийский гусь.
По данным прокуратуры, заключением экспертизы не предусмотрена рекультивация земель после снятия плодородного слоя почв. Выявлены нарушения и при формировании экспертной комиссии экологической экспертизы, представлены недостоверные сведения об участии населения в общественных слушаниях.
В то же время специалисты Лимнологического института Сибирского отделения Российской Академии наук заявили, что, хотя завод и не может нанести урон водности Байкала, он способен навредить прибрежной зоне, и стройка уже повредила участок ценной территории.
Как отреагировали власти?
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проверить проект завода на соответствие экологическим стандартам. "Некоторое время назад мне лично довелось принять решение о прекращении деятельности байкальского ЦБК. Считаю, что это было в целом сложное, но очень важное решение. Именно это решение позволило оздоровить общую ситуацию вокруг Байкала", — сказал он. — "Нам тем более сейчас нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала".
Депутат Госдумы Владимир Бурматов обратился в Генпрокуратуру с просьбой оценить законность выдачи разрешения на строительство, выделения участка, порядка проведения общественных слушаний и экологической экспертизы.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил профильным ведомствам проверить законность строительства завода и попросил министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина о проверке заключения государственной экологической экспертизы.
Что говорят в "АкваСиб"?
Юрист компании Алла Коркина сообщила, что "Аквасиб" получила все документы, разрешающие проведение работ: разрешение на строительство, заключение государственной экспертизы, экологической экспертизы, Росрыболовства, Росприроднадзора. Она также отметила, что деятельность, которой занимается "Аквасиб", не входит в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Главный инженер производства Владислав Герковенко рассказал, что через зону болота проходит только трубопровод водозабора, и в этом месте будет нанесен "минимальный урон природе". Но он будет компенсирован, так как проектом предусмотрена полная рекультивация. По его словам, другого негативного влияния на окружающую среду завод не окажет.
Что будет дальше?
Строительство завода может быть прекращено: прокуратура подала иск о признании незаконными разрешения на строительство, положительного заключения экологической экспертизы и приказа о ее утверждении. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что строительство завода не имеет перспектив с учетом выявленных нарушений.
Чиновников, проводивших общественные слушания, могут наказать: в Следственный комитет поступили материалы прокурорской проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий.
"АкваСиб" могут оштрафовать: Байкальское межрегиональное управление Росприроднадзора рассмотрит основания для привлечения владельца объекта к административной ответственности по ст.8.2 КоАП РФ за нарушение правил обращения с отходами.