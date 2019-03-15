Число заболевших корью с начала года в Крыму выросло до 47

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью с начала 2019 года в Крыму увеличилось с 36 до 47, что превышает показатели всего прошлого года. Больше половины заболевших не были привиты, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Крыма со ссылкой на слова руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Натальи Пеньковской.

как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

Недетская инфекция: как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

Ранее, 6 марта, Пеньковская сообщала, что в 2019 году в Крыму было зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью. При этом за весь 2018 год заболевших было 40.

"По состоянию на 12 марта зарегистрировано 47 лабораторно подтвержденных случаев кори. Из числа заболевших корью - 70% не имели иммунизации против кори. В текущем году ситуация осложняется нарастающим вторичным распространением коревой инфекции в семейных очагах", - говорится в сообщении.

1 марта Роспотребнадзор поручил с 1 апреля по 1 октября провести в регионах дополнительную вакцинацию против кори для тех, кто своевременно не привился.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Для него характерны симптомы общей интоксикации, лихорадка, катаральные явления со стороны дыхательных путей и кожная сыпь. Инфекция ослабляет иммунитет и в редких случаях может привести к смерти больного. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре, с последних двух дней инкубационного периода и до четвертого дня после появления сыпи. К группе риска относятся непривитые люди.