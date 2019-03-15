Экс-депутат подал заявление о клевете после конфликта с учителем в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 марта. /ТАСС/. Бывший депутат собрания представителей Ардонского района Северной Осетии от "Патриотов России" Василий Гогичашвили сообщил в пятницу ТАСС, что обратился в полицию с заявлением о клевете в связи распространением информации о его участии в драке с преподавателем.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Северной Осетии, в СМИ появилась информация о том, что 6 марта 28-летний Гогичашвили ворвался в класс и в присутствии детей стал бить учителя начальных классов. Гогичашвили подтвердил наличие конфликта между ним и учительницей, однако считает клеветой данные о побоях.

"Я сегодня передал начальнику полиции Ардонского района заявление о клевете, где прошу привлечь к уголовной ответственности учительницу, которая распространяет в СМИ ложную информацию", - сказал Гогичашвили.

Директор школы Светлана Сопоева утверждает, что экс-депутат ударил по лицу учительницу Мадину Созиеву, но дети при этом не присутствовали. "В моем кабинете он нанес ей удар по лицу и дергал за одежду. Дети это не видели", - рассказала она ТАСС, находясь в следственном управлении следственного комитета РФ по республике, где в настоящее время дает показания вместе с учительницей.

Как ранее сообщила руководитель фракции партии "Патриоты России" в республиканском парламенте Светлана Доева, конфликт произошел в классе, где учится племянница бывшего депутата. По словам Доевой, ребенка обвинили в воровстве 70 рублей.