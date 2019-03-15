Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в Австрии

ВЕНА, 15 марта. /ТАСС/. Памятная акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая этого года в пятый раз в столице Австрии. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС координатор акции в Вене Софья Парфёнова.

Шествие участников по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится на площади Шварценбергплац возле памятника советским воинам-освободителям. Общий сбор запланирован на 18:00, а движение полка на 19:00, чтобы люди смогли принять участие в мероприятии после работы. В настоящее время организаторы объявили прием заявок на бесплатное изготовление штендеров для фотографий солдат Великой Отечественной войны в штабе "Бессмертного полка" в Российском центре науки и культуры в Вене (РЦНК). Заявки также можно оставлять на сайте Координационного совета соотечественников в Австрии.

"Наша акция пройдет 9 мая в Вене, и сбор участников запланирован на вечер, чтобы у людей была возможность после работы присоединиться к шествию. В настоящее время мы уже принимаем заявки на бесплатное изготовление штендеров в штабе полка в РЦНК, и новый директор Дмитрий Соколов полностью поддерживает наше мероприятие", - рассказала Парфёнова.

Кроме того, все желающие смогут прийти просто с фотографиями солдат и вместе с другими горожанами и гостями мероприятия пройти памятным маршем по центру Вены. Помимо шествия "Бессмертного полка" в Вене в День Победы может также быть организован традиционный музыкальный концерт на площади Шварценбергплац.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции берет начало в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Впервые в Вене акция прошла 9 мая 2015 года.