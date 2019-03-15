Полиция Карелии сможет проводить сложные комплексные экспертизы в 2020 году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Карельская полиция получит возможность проводить сложные комплексные экспертизы в новом здании экспертно-криминалистического центра, капитальный ремонт которого закончится в 2020 году. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сегодня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелии ознакомился с ходом реконструкции объектов регионального МВД. В Петрозаводске глава ведомства осмотрел здание экспертно-криминалистического центра, капитальный ремонт которого должен закончиться в 2020 году", - сказала Волк.

"Карельская полиция получит возможность проводить сложные комплексные экспертизы, в том числе ДНК-исследования, что существенно повысит результативность работы по расследованию преступлений", - сказала она.

По словам официального представителя МВД, министр также провел совещание с руководящим составом республиканского МВД, в ходе которого обратил внимание на необходимость повышения уровня раскрываемости преступлений, противодействия коррупции, борьбы с наркобизнесом и предоставления госуслуг населению в сфере миграции.