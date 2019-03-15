Петербургский спортивно-концертный комплекс может войти в число памятников истории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и городской Союз архитекторов подали общую заявку на включение в список объектов культурного наследия Спортивно-концертного комплекса "Петербургский", который готовится к реконструкции к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщается на официальной странице общества охраны памятников истории и культуры в сети "ВКонтакте".

"СПбГО ВООПИиК и Союз архитекторов Санкт-Петербурга подали в КГИОП (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга) заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - Спортивно-концертного комплекса имени В. И. Ленина", - говорится в сообщении на странице организации.

В 2018 году были объявлены планы о реконструкции СКК для создания современного спортивного комплекса на 22,5 тыс. мест, который должен принять матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года. Проект обсуждался на градостроительном совете при правительстве Петербурга, но вызвал замечания. В случае положительного решения вопроса о включении спортивно-концертного комплекса в список объектов культурного наследия реконструкция комплекса будет зависеть от позиции органов охраны памятников.

Как пояснил ТАСС в пятницу заместитель председателя совета Санкт-Петербургского городского отделения общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов, в заявке на включение в список отмечается не только архитектурная ценность СКК, но и историческая значимость, связанная с рядом важных для города спортивных событий.

В пресс-службе комитета по охране памятников ТАСС сообщили, что заявка будет рассмотрена в течение 90 дней. По словам представителей КГИОП, "в этом году как раз комплексу исполняется 40 лет, так что формально он может претендовать на включение в список объектов культурного наследия".

Спортивно-концертный комплекс

СКК "Петербургский" построен рядом с Московским парком Победы в 1979 году. Здание цилиндрической формы опоясывают 56 несущих колонн, на пандусе главного входа установлены скульптурные композиции "Искусство" и "Спорт".

По информации на сайте СКК, Научно-техническое общество Франции в 1988 году, к столетию возведения Эйфелевой башни в Париже, создало список величайших инженерных достижения XX века. Наряду с туннелем под Ла-Маншем, норвежской платформой для добычи нефти со дна Северного моря и транспортной эстакадой, соединившей все острова Японии, в число шедевров попал и петербургский СКК благодаря гигантскому пролету в 160 м, перекрытому тонкой стальной оболочкой.