В Калуге в 2020 году появятся пространства, свободные от сотовых сигналов и Wi-Fi

КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Пространства "Цифрового детокса" создадут в Калуге в 2020 году, сообщил в пятницу ТАСС мэр города Дмитрий Разумовский в кулуарах Первого международного форума "Умный город. Инструкция по применению". Планируется, что на территории общественных пространств не будут приниматься сигналы сотовой связи и Wi-Fi.

"Один из моих заместителей, который входит в рабочую группу по внедрению проекта "Умный город", Виталий Еремеев, предложил сделать зоны, которые давали бы человеку побыть самим собой, найти время на созерцание, тишину. Это будут зоны, где не будут приниматься все сигналы. Я думаю, что в течение 2020 года мы приступим [к их созданию]", - сказал он.

Площадки, свободные от цифровых систем, будут определяться путем голосования. Разумовский предположил, что это будут парки и скверы. Городские власти также планируют сотрудничать с компаниями, которые готовы внедрить этот проект на своих площадках.

Первый международный форум "Умный город. Инструкция по применению" проходит в Калуге с 14 по 15 марта. Организаторы форума - Национальный центр компетенций "Умный город" при поддержке Минстроя России, ООН-Хабитат и правительства Калужской области. Стратегическим партнером форума выступает АНО "Цифровая экономика".